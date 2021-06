Inaugurata a Napoli l'Academy del ct Gustavo Spector

Il padel napoletano in festa. Nasce la Spector Padel Academy, da una idea di Gustavo Spector, il fuoriclasse argentino da anni ct dell’Italia di padel e che punta su Napoli per andare alla caccia di nuovi talenti junior di una disciplina che nell’ultimo anno ha avuto un incremento da vero e proprio boom. L’Academy internazionale è stata inaugurata nella sede del Rama Club, in viale Giochi del Mediterraneo. Spector ha illustrato i programmi che porterà avanti nella città partenopea che di fatto diventa uno dei punti di riferimento dell’attività agonistica del padel del Centro-sud Italia. Corsi di addestramento, tornei, staqe formativi e meeting internazionali illumineranno il programma dell’Academy napoletana.

“Napoli è una città speciale che ho scoperto e amato fin da ragazzo, quando vivevo in Argentina, negli anni in cui Maradona giocava in maglia azzurra. Realizzare un’Academy qui è un sogno che si realizza. Ho scommesso che Napoli sarà una delle città italiane in cui lo sport del padel prenderà piede maggiormente e sono certo di vincere questa scommessa”, ha spiegato Gustavo Spector.

Al tradizionale taglio del nastro hanno partecipato, insieme al ct azzurro, il responsabile padel del Rama Club, Francesco Bellucci; l’imprenditore Mario Carrino, presidente dell’Accademia Sport Napoli e le due baby mascotte, Ginevra Spinelli e Anna Piscicelli, dell’Accademia Tennis Napoli.