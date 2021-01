Luna Rossa Prada Pirelli non ce l’ha fatta. Nonostante sia stata in testa per buona parte della regata, ha perso la prima prova del terzo Round Robin della Prada Cup contro INEOS Team UK che passa così direttamente alla Finale della Prada Cup mentre la barca italiana ha davanti a sé la Semifinale con American Magic al meglio di 7 prove in programma da venerdì 29 gennaio.

Checco Bruni, Jimmy Spithill e Pietro Sibello hanno regatato bene, con pochi errori. In una giornata difficile con vento a raffiche sui 16 nodi e salti di vento, sono riusciti a partire bene, a essere ad appena 2 secondi da INEOS Team UK alla prima boa di bolina, e a prendere un vantaggio di19 secondi alla fine della seconda bolina.

Lo scafo portato da Sir Ben Ainslie e Giles Scott ha però mostrato con continuità spunti di velocità maggiori, nonostante l’handicap dell’avaria a una regolazione (al caricabasso) della randa verificatosi prima del via. Qualche nodo di differenza, specie in poppa, che unito alla bravura della coppia inglese ha ridotto il vantaggio della Luna a 10 secondi, delta che al giro di boa dell’ultima bolina, dove emergeva una sbavatura tattica degli italiani, consentiva a Britannia il sorpasso per un 1 secondo in un match che era però ancora aperto fino a quando in un incrocio senza precedenza a poco dall’arrivo gli inglesi hanno giocato con abile freddezza sul filo dei centimetri e sono riusciti a passare davanti. Un incrocio in cui il timoniere di destra Jimmy Spithill, ha giocato il tutto per tutto, alzando la prua e provando anche a protestare l’avversario. I giudici però non hanno rilevato scorrettezze e Britannia ha tagliato vittoriosa il traguardo ormai vicinissimo, incrementando a quel punto il vantaggio a 33 secondi.

La regata

Quella di oggi, sabato 23 gennaio è stata una regata entusiasmante e combattuta. Uno spettacolo puro, con manovre e incroci ravvicinati (12 virate e 9 strambate gli inglesi, 11 e 10 gli italiani), con le posizioni di testa che sono cambiate ben 9 volte mandando in scena un vero match race col valore aggiunto di esser condotto sul filo dei 40 nodi e più ( la punta massima di velocità è stata di Britannia con 50,29 nodi).

Una prova il cui esito finale è stato determinato per una questione di velocità, di cavalli. INEO Team UK, inaspettatamente rispetto a quanto mostrato a dicembre – anche se gli addetti ai lavori, a cominciare dallo skipper di Luna Rossa Max Sirena mettevano in guardia –Britannia sviluppa quella velocità maggiore, potenza maggiore, che le permette di tornare sempre in gara. Un fattore che coniugato con la solida, aggressiva, determinazione e capacità dell’afterguard inglese, ha fatto la differenza in questa fase della Prada Cup permettendole di chiudere la fase dei Round Robin imbattuta con 5 vittorie davanti a Luna Rossa con 2 e a Patriot con 0.

Luna Rossa adesso ha cinque giorni per lavorare sulla sua performance. Se si trattasse di uno scafo dislocante classico, sarebbe complicato. Per questi AC 75 volanti, oggetti ideati per attraversare fluidi diversi come l’acqua e l’aria, lo sviluppo e l’acquisizione di velocità dipende da messe a punto anche lievi, ma coordinate tra loro. Britannia ne è un esempio tangibile. Luna Rossa non deve esser delusa dalla regata di oggi, la curva di miglioramento è ancora ampia, l’equipaggio e la tattica ci sono, va ricercata maggiore velocità. Certo, come diceva un grande navigatore di inizio 900, chi è in mare naviga ,chi è a terra giudica, ma ciò che il team di Luna Rossa ha saputo fare e mostrare fino ad oggi rende confidenti.

Le tappe

La Prada Cup, conclusi i Round Robin, prevede una Semifinale dal 29 gennaio al 2 febbraio tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic al meglio di 7 prove (vince chi per primo raggiunge 4 vittorie). Il limite del vento nei Round Robin e nella Semifinale è fissato tra tra 6.5 e 21 nodi.

Il vincitore della Semifinale incontrerà quindi INEOS Team UK nella Prada Cup dal 13 al 22 febbraio al meglio di 13 prove (vince chi per primo raggiunge 7 vittorie).

Il vincitore della Prada Cup affronterà Emirates Team New Zealand nella 36° America’s Cup a partire dal 6 marzo, al meglio di 13 prove (vince chi per primo raggiunge 7 vittorie). Il limite del vento fissato per la Prada Cup e l’ America’s Cup è superiore: tra 6.5 e 21 nodi.

