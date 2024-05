Ginnastica, infortunio in allenamento per Salvatore Maresca: salterà le Olimpiadi Parigi 2024

Con profonda tristezza, l’ASD Ginnastica Salerno e il suo Capitano Salvatore Maresca annunciano l'infortunio del ginnasta avvenuto durante l'allenamento del 20 maggio presso il Pala DiCerbo. Maresca, capitano del club salernitano che quest’anno ha ottenuto la qualificazione in Serie A1, agente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha subito un grave infortunio che lo terrà lontano dalle competizioni per un periodo di tempo ancora da definirsi. Le prime diagnosi, purtroppo confermate dagli esami successivi, parlano di rottura del tendine rotuleo pretibiale, che richiederà un intervento chirurgico e un successivo periodo di riabilitazione.

«Siamo profondamente addolorati per l'infortunio di Salvatore», le parole del Presidente dell'A.S.D.

Ginnastica Salerno Juliana Sulce, «Thor è un talento straordinario e un punto di riferimento per la nostra società e per la Nazionale italiana. È un atleta di immenso talento e dedizione e siamo certi che tornerà più forte di prima dopo questo periodo di stop forzato. Gli auguriamo una pronta guarigione e un rapido ritorno alle competizioni, anche se purtroppo non in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024».

Maresca, 30 anni, di Castellammare di Stabia, bronzo europeo, mondiale e campione italiano assoluto in carica agli anelli, era in lizza per la partecipazione alle Olimpiadi e dopo l’esperienza da individualista nella rassegna continentale di Rimini si stava preparando per gli Assoluti di Cuneo, in programma dal 5 al 7 luglio. Nonostante il duro colpo, il suo spirito combattivo non vacilla: «Purtroppo il mio sogno olimpico finisce qui, ma non è un addio, bensì un arrivederci», ha dichiarato il ginnasta tramite i suoi canali social. La società Ginnastica Salerno, la Polizia di Stato, la Federazione Ginnastica d’Italia e tutta la comunità sportiva, si stringono attorno a Salvatore Maresca in questo momento difficile, augurandogli una pronta guarigione e un rapido ritorno alle competizioni.