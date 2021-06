International Swimming League a Napoli: la conferenza di presentazione live

L’International Swimming League riparte da Napoli. Il campionato mondiale che unisce i migliori nuotatori internazionali in una competizione a squadre farà tappa nella piscina Scandone per la prima fase dell’ISL 2021, con i migliori nuotatori al mondo che si sfideranno in una stagione regolare di cinque settimane.

La regular season – la prima delle tre fasi della terza stagione – vedrà i 10 club ISL competere dal 26 agosto al 30 settembre nella piscina Scandone allenandosi quotidianamente alla Mostra d’Oltremare, in un rigoroso allestimento di sicurezza simile a quello della bolla della stagione 2 dell’ISL a Budapest, organizzato nel rispetto di tutte le normative anti-Covid in vigore al momento. Tutti i dettagli verranno illustrati questa mattina nella conferenza stampa al Mann live dalle 12.30 sul Mattino.it.