Stefano Travaglia supera in un'ora e venti minuti il francese Benoit Paire battendolo in due set con il punteggio di 6-4 ,6-3. L'italiano approda al secondo turno degli Open d'Italia dove affronterà il vincente tra Ruud e Shapovalov. Stefano Travaglia accede al secondo turno degli Internazionali Bnl di Roma. Il marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, al primo turno ha superato il francese Benoit Paire in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel corso della giornata scenderanno in campo anche gli azzurri Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Gianluca Mager.

Fognini

Subito fuori, invece, l'azzurro Fabio Fognini, che è stato battuto nel giro di due set al primo turno dal giapponese Kei Nishikori: il punteggio finale è di 6-3, 6-4. La partita è durata un'ora e 19 minuti. Match molto nervoso per Fognini, che ha anche rotto una racchetta durante il match.

