La carica dei 120 ad Agropoli: via all'Interzonale di optimist

Il campo di regata di Agropoli, dal 24 al 26 marzo, ospiterà la selezione interzonale della classe Optmist : un evento sportivo di rilievo nazionale, previsto su tre giorni di regata che, dopo le edizioni di Crotone (2021) e Ortona (2022), arriverà nelle acque cilentane con oltre 120 giovani timonieri di età compresa tra 11 e 15 anni provenienti da Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia, Molise ed Abruzzo

Si tratta di uno dei principali appuntamenti della vela giovanile italiana previsti nel 2023 in Campania: una vera e propria selezione che rappresenta il primo step per l’ammissione ai Campionati Europei e Mondiali di categoria e che si svolge in contemporanea in 4 località italiane, Agropoli, Rimini, Diano Marina (IM) e Cannigione (SS).

I migliori 140 delle selezioni interzonali saranno infatti ammessi alle due regate di selezione nazionale di Giulianova (21-25 Aprile) e Punta Ala (3-7 Maggio); una lunga e complessa serie di regate alla fine delle quali, la Federazione Italiana Vela formerà le due squadre che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei e Mondiali che si disputeranno rispettivamente in Grecia e Spagna.

La candidatura organizzativa del campo di regata di Agropoli, presentata dalla locale Lega Navale è stata positivamente valutata dal Comitato Regionale FIV, impegnato nel coordinamento dell’attività velica campana e pronto a supportare le grandi sfide sportive dei circoli affiliati.

Sfide sportive che diventano occasioni di valorizzazione del territorio, indotto per il turismo e che coinvolgono sempre di più le Amministrazioni Pubbliche, pronte a sostenere un’offerta organizzativa sportiva che si allarga coinvolgendo tutti gli ambiti costieri della costa campana.

La macchina organizzativa della Lega Navale di Agropoli, dopo il successo organizzativo del campionato italiano ILCA Master dello scorso anno è pronta per accogliere, nel primo weekend di Primavera, oltre quattrocento presenze tra atleti, tecnici, ufficiali di regata e accompagnatori.

La manifestazione è stata presentata questa mattina ad Agropoli presso il foyer del CineTeatro “Eduardo De Filippo” alla presenza del Presidente della Lega Navale di Agropoli Alessio Della Torre, del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli T.V. Alessio Manca e del Primo L.te Aniello Fiorito , del Presidente della v ZONA FIV Francesco Lo Schiavo e dell’Assessore al Turismo Roberto Apicella.

A moderare gli interventi il Consigliere della Lega Navale di Agropoli Antonio Piccirillo che , tra il pubblico, ha accolto anche una delegazione di alunni dell’Istituto Nautico Vico De Vivo.