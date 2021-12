Riparte l'Invernale nel Golfo di Napoli, Club Nautico ecco il Trofeo Martinelli

Con il Trofeo Gaetano Martinelli, organizzato dal Club Nautico della Vela, riprende domenica prossima, 12 dicembre, il cinquantesimo Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. La regata sarà preceduta, sabato 11 dicembre alle ore 18, dall’incontro sul nuovo regolamento ORC per il 2022, nella sede del Nautico, al Borgo Marinari.

Il trofeo velico ricorda la figura di Martinelli, ottimo timoniere in classe Star e, successivamente, giudice di regata e presidente del sodalizio del Borgo Marinari. Il Trofeo venne istituito per la prima volta nel 1995, dopo la sua scomparsa.

Il Club Nautico della Vela ha previsto, per il quinto consecutivo, anche il premio speciale Paola Martinelli, figlia di Gaetano. Il riconoscimento, fortemente voluto dal marito Maurizio per onorare la memoria di Paola, venuta a mancare cinque anni fa, sarà assegnato al primo classificato overall tra i Gran Crociera.

“Il Trofeo Martinelli rappresenta per il Club Nautico della Vela non solo una regata velica nell’ambito del Campionato Invernale del Golfo di Napoli, ma è soprattutto un appuntamento con la storia del Club”, afferma Luisa De Gregorio, presidente del Nautico. «Gaetano Martinelli è stato, nei suoi lunghi anni da Socio, un punto di riferimento per tutto il corpo sociale. Personalmente non ho avuto l’opportunità di poterlo conoscere, ma ancora oggi il suo ricordo è forte nei Soci che lo hanno conosciuto e che ne conservano un vivo e affettuoso ricordo».

Nel corso della quarta tappa dell’Invernale di Napoli il Comitato di Regata proverà a recuperare anche la regata valida per l’assegnazione della Coppa Giuseppina Aloj, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e rinviata per maltempo due settimane fa.

Nel week end di vela al Borgo Marinari anche l’incontro sul Regolamento ORC (Offshore Racing Congress) che si terrà sabato. I relatori Gennaro Aveta, Stazzatore ORC e Rating Office FIV, Giuseppe Montella, Direttore della Vela d’Altura e Minialtura per la FIV V zona, e Alessandro Gambuli, Capo Sezione degli Ufficiali di Regata per la FIV V zona, illustreranno ai partecipanti argomenti quali GPH versus CDL, Vento implicito, nuovi sistemi di scoring e anticipazioni ORC 2022. Modera Giulio Piccialli, Consigliere al coordinamento ed organizzazione regate del Club Nautico della Vela.