L'Invernale di Napoli premia i suoi campioni: Soulaima, Vagamondo e Pappiciotto

Festa della vela napoletana al Circolo Ufficiali della Marina Militare, per la cerimonia di premiazione del 52esimo Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli. La manifestazione è stata organizzata, in collaborazione con la V Zona FIV, da un Comitato organizzatore composto da Circolo del Remo e della Vela Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Circolo Canottieri Napoli, Club Nautico della Vela, Circolo Nautico Posillipo, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Italiana di Napoli, Lega Navale Italiana di Pozzuoli, Sport Velico Marina Militare Napoli e Sezione Velica Accademia Aeronautica.

Quest’anno sono andate in scena nel golfo di Napoli nove prove, quattordici trofei assegnati per uno spettacolo che ha coinvolto circa duecento velisti. In Classe ORC il premio per il primo classificato è andato a Soulaima dell’armatore Davide Russo (Reale Yacht Club Canottieri Savoia).

Secondo classificato, Cosixty 8 di Salvatore Casolaro (Circolo Nautico Torre Annunziata), terzo Farr ‘E Night di Marco Calcagni (Cn Arcobaleno).

Nella categoria Grancrociera ha vinto Vagamondo (armatrice Maria Raffaella Borriello della Lega Navale Italiana di Napoli), al secondo posto Maro’ (Tullio Abenante, Reale Yacht Club Canottieri Savoia), mentre sul terzo gradino del podio è salito Malvasia (Raffaele Jandoli, Cn Arcobaleno).

Nella categoria Sportboat al primo posto si è classificato Pappiciotto davanti a Jeko 3, entrambi del Circolo Nautico Torre del Greco. Al terzo posto Eurosia Pompa Pa’ di Vittoriano Neri e Marcello Cassese del Circolo Canottieri Napoli).

Gianluigi Ascione, vicepresidente del Comitato Organizzatore, afferma: “Mandiamo in archivio un’edizione di successo, che ha fatto segnare una crescita in termini di partecipazione. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno messo in campo le proprie competenze, ma già pensiamo al prossimo anno: partiremo il prossimo 10 novembre con l’obiettivo di riportare l’Invernale di Napoli ai fasti del passato”.

Per Aniello Cuciniello, Comandante quartier generale Marina Militare di Napoli, “il Campionato Invernale di Napoli è una manifestazione di tradizione ma con un futuro importante, perché porta tutti gli appassionati della vela nelle acque del golfo anche in condizioni di meteo non semplici. Centinaia di persone che, con una passione comune, vanno in mare per il gusto di ritrovarsi e di sfidarsi in barca a vela”.