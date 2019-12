Addio a Ione Basterra, la ciclista paralimpica aveva 25 anni: «Morte inspiegabile»

Ultimo aggiornamento: 21:34

, una delle atlete dipiù importanti d'Europa, èieri ad appena. La notizia è stata data dalla Fondazione Saiatu, una onlus che promuove lo sviluppo dello sport tra le persone con mobilità ridotta e disabilità.Le cause della morte non sono state rese note, ma nel comunicato della onlus si legge: «Con tristezza infinita annunciamo che la nostra compagna e amica,, è morta. Le nostre condoglianze alla famiglia, che ancora non riesce a darsi spiegazioni di fronte a una morte del tutto inaspettata». Lo riporta anche il portale 20minutos.es. , originaria di Orozko (Biscaglia), nel Paese Basco, era nata con una forma piuttosto grave di spina bifida e riuscì a camminare solo dopo dieci operazioni. Nelle specialità dell'handbike e del ciclismo paralimpico, la 25enne si era distinta vincendo il titolo nazionale spagnolo nel 2013, per poi raggiungere piazzamenti sul podio in altri campionati, anche europei. La onlus di cui era testimonial l'ha voluta salutare così: «La vicinanza del mondo del ciclismo paralimpico, e dello sport in generale, non riuscirà a mitigare il dolore dei familiari, ma permetterà loro di capire l'affetto che chi aveva conosciuto Ione aveva per lei».