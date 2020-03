C’è un mondo sportivo che non si ferma. Diversamente dal basket e dal rugby, che hanno annunciato la conclusione anticipata della stagione 2019/2020, il volley regionale alla ricerca di nuovi metodi organizzativi e di contatto con tesserati ed associazioni. La Fipav Campania non ha mai interrotto le sue attività ma ha rivisto la macchina organizzativa-burocratica in chiave di smart working.



#IoRestoInForma. Al via una serie di aggiornamenti costanti, tesi ad avvicinare gli appassionati del volley in questo momento di lontananza forzata e quarantena obbligata. Aspetti tecnici e consigli medico-sanitari, atletici e poi anche arbitrali ma non solo. È l'iniziativa social lanciata dalla Fipav Campania.



«L’attività del Comitato Regionale non si ferma in un momento tanto drammatico per il nostro Paese. Siamo chiamati, in quanto Federazione, a restare vicini a coloro che dovranno restare a casa, per sconfiggere il Coronavirus. A livello nazionale la Fipav sta proponendo dei tutorial che hanno avuto grande successo e anche noi, a livello regionale, stiamo replicando ed ampliando, per dare un piccolo supporto ad atleti e tecnici, che purtroppo sono costretti in casa da questa emergenza, ha dichiarato il commissario straordinario Guido Pasciari.



Strategie. «Grazie alla disponibilità dei responsabili dei settori regionali stiamo mettendo in atto un programma di video tutorial e consigli pratici, con i quali vogliamo dimostrarci vicini ai nostri tesserati in questo difficile momento. Alle società, preoccupate per quello che ne sarà di una stagione improvvisamente interrottasi per forza maggiore, dico di restare serene, perché la Federazione ha intenzione di mettere in campo ogni tipo di soluzione, che possa tutelare prima di tutto la salute dei nostri tesserati e le casse di tutte le associazioni, con la possibilità di andare avanti, quando tutto sarà finito».



Appello. «Per il momento chiedo a tutti di restare a casa, perché solo così potremo sconfiggere questo tremendo virus», conclude Pasciari, ogni giorno in contatto con i subcommissari e presidenti territoriali Capolongo, Vecchione, Pessolano e Toscano, per pianificare una serie di attività da remoto, finalizzate ad avvicinare i tesserati costretti nelle proprie abitazioni e quindi a non poter praticare la pallavolo.









