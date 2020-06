A dieci giorni dalla ripresa delle corse a porte chiuse negli ippodromi, arriva il primo sciopero. Ad Agnano dopo la disputa della corsa d'apertura riservata ai gentlemen, le successive con in pista i professionisti sono state annullate. Una rappresentanza (non l'unanimità) di guidatori e allenatori campani di trotto ha inteso così protestare con il Mipaaf per la cancellazione del convegno di dopodomani ad Aversa dove era in programma il Gran premio Stabile, la corsa che lanciò Varenne. Il Mipaaf ha negato l'autorizzazione a correre al Cirigliano dopo che sabato 30 maggio durante le corse s'erano guastati entrambi gli autostater che servono per le partenze. Martedì i driver avevano incontrato i dirigenti di Aversa e avevano potuto constatare che gli autostarter erano stati riparati e perfettamente funzionanti. Ne avevano riferito al Mipaaf ma non è stato sufficiente ad evitare la sospensione delle corse al Cirigliano. Di qui la decisione di bloccare l'attività in Campania a partire da oggi ad Agnano. Strategia non condivisa da tutti, tanto che i driver non allineati alla protesta hanno tentato di salvare il convegno ottenendo dal Mipaaf il posticipo dell'orario d'inizio. Tentativo naufragato dopo la prima corsa. La protesta del trotto non tocca il settore galoppo. Oggi ad Agnano (ovviamente sempre a porte chiuse) va in scena il primo convegno di galoppo della riunione estiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA