Dettori "non limits": vince anche le oaks tedesche

Frankie “no limits”: l’estate gloriosa di Dettori, il fantino italiano che vive in Inghilterra, è continuata oggi a Dusseldorf, in Germania. Frankie, in sella Miss Yoda, ha vinto per 3:4 di lunghezza il Pres der Diana, le Oaks tedesche che si corrono dal 1857 e che è una delle due o tre corse di Gruppo 1 al mondo che Dettori non aveva ancora vinto. Anche Miss Yoda, come Enable e Stradivarius, i più recenti purosangue di successo di Frankie (Ascot e Goodwood), è allenata da John Gosden; è andata a correre in Germania perché il suo proprietario è Georg von Opel, miliardario pronipote del fondatore della casa automobilistica. Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA