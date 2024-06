Ippica, Max Allegri vince le Royal Mares all'ippodromo San Siro: un primo e un secondo posto al galoppo

È un momento esaltante per la scuderia Al.Ma (abbreviazione di Allegri Massimiliano, l'ormai ex allenatore della Juventus con la passione dei cavalli) per merito di Estrosa e Sun Rever Sets. Nel ricco pomeriggio di galoppo milanese Estrosa ha dominato le Royal Mares, una listed di galoppo disputata all'ippodromo di San Siro.

Estrosa montata da Dario di Tocco si è portata subito a ridosso della battistrada e appena in retta l'ha lasciata sul posto avviandosi al traguardo. Sun Rever Set ha invece sfiorato il clamoroso colpaccio giungendo seconda nelle Oaks (un gruppo II internazionale che metteva in palio ben 388mila euro) battuta sul palo da Tomiko montato da Silvestre De Sousa.

Allegri ha seguito la corsa in tv; a rappresentarlo all'ippodromo e a ritirare i trofei d'onore per Estrosa c'erano due storici amici livornesi che condividono con lui la passione per le corse.