Trotto, Gran premio Stabile ad Aversa sempre nel segno di sua maestà Varenne

È una corsa molto ambita e che porta fortuna quella che si disputa domani sabato all'ippodromo Cirigliano di Aversa. Va in scena infatti la 51esima edizione del “Nunzio e Gaetano Stabile” (fondatori del trotter di Terra di Lavoro), il primo Gran premio vinto da sua maestà Varenne.

Quel pomeriggio di fine maggio del 1988, il portacolori di Enzo Giordano, all'esordio in primissima categoria, sbaragliò gli avversari iniziando la lunga suite di 62 vittorie in 73 corse disputate in tutto il mondo. Varenne attualmente ha la bellezza di 29 anni e nel suo ritiro in provincia di Parma continua a generare campioni.

Ormai lo stud-book del trotto italiano è zeppo di figli, nipoti e pronipoti di Varenne. Anche in questo bel sabato al Cirigliano tra gli undici partecipanti allo “Stabile” solo in linea maschile ci sono un figlio di Varenne (Finalmente Par), due nipoti (Fandango Luis e Fascino Luis) nati da Napoleon Bar, figlio di Varenne, e un pronipote, Foley W Fior, nato da Zacon Giò che era nipote di Varenne. Il favorito della corsa è Frankie Lj che sarà guidato da Giampaolo Minnucci, il driver di Varenne, nei confronti di Floy di Girafalco (in sulky Genny Riccio) e Fortunadrago Font (In sulky Enrico Bellei).

Le corse iniziano alle 14,50, il Gran premio è in programma 16.40 (diretta Sky 220 e digitale terrestre canale 151).