Doppia (grande) soddisfazione. Per capitan Michele Luongo e compagni la gioia è duplice. Il leader giallorosso classe 1986 è nato a Genova e per i ragazzi di Matteo Citro si tratta del primo successo esterno stagionale. Se poi il trionfo matura in rimonta, di misura e in modo particolare contro i biancorossi, che prevalsero in gara 3 finale playoff, allora tutto ha un sapore speciale. Alle Piscine di Albaro Iren Genova Quinto-Rari Nantes Salerno finisce 6-7 (parziali di 0-1, 2-0, 3-3, 1-3). Prova di carattere e di resistenza, risultato pesante quello colto nella sesta giornata dai campani. Incidono le doppiette dell’attaccante croato Maroje Gluhaic, ormai sempre più a suo agio nella compagine meridionale, e del mancino barese Nicola Cuccovillo, che trasforma il rigore decisivo del sorpasso definitivo nel quarto periodo.

Vittoria di cuore. Soffrono e prevalgono nel finale i rarinantini. Recuperano lo svantaggio rimediato nel secondo quarto e carburano alla distanza. Mettono intensità e battagliano senza risparmiarsi, incassano la tripletta di Nicolò Figari (difensore ex Recco) nel terzo tempo ma rispondono a dovere. In avvio di quarta frazione Roberto Ravina graffia ma il finale è di marca giallorosso. Gluhaic, Mislav Tomasic e Cuccovillo dai cinque metri (rigore conquistato da Gennaro Parrilli) scrivono un epilogo avvincente.