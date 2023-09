Campionati italiani giovanili vela, a Ravenna brilla la stella di Irene Cozzolino

Brilla la stella di Irene Cozzolino ai campionati italiani giovanili, vera festa della vela che ha visto in regata 240 giovani atleti Optimist (nati nel 2014, 2013 e 2012), 145 della classe acrobatica Open Skiff, 22 foiler Waszp e 48 tavole a vela Techno 293. Ventitré gli atleti campani nelle classi Optmist, O’pen Skiff e Techno 293 ed il titolo italiano Under 15 nella classe O’pen Skiff con il titolo della nella classe O’pen Skiff U15 del Circolo Nautico Monte di Procida.

Irene Cozzolino, bronzo al mondiale 2022 U12 O’pen Skiff in Francia e vincitrice della Coppa Primavela lo scorso anno a Salerno, si è subito fatta avanti anche nella categoria U15, riuscendo ad essere la prima tra le ragazze e 13° nella classifica assoluta con 78 partecipanti.

«Mi sono divertita tantissimo con i miei compagni di squadra- queste le parole di Irene al rientro da Ravenna - Non è stato facile ottenere questo rusultato perché gli avversari sono molto bravi, ma ho dato il meglio di me e sono riuscita a centrare l’obiettivo.

Non vedo l’ora di partecipare alla prossima regata».

Per Antonio Russo allenatore della squadra di Monte di Procida «È stato un campionato difficile ma emozionate. Condizioni meteo caratterizzate da venti leggeri ed instabili con grandi salti di vento che hanno messo in difficoltà regatanti,tecnici e CDR in particolar modo il primo giorno (29 venerdì) che ci ha fatto perdere punti in classifica e lasciato un po’ di amaro in bocca. Nella giornata finale però Irene ed compagni di squadra sono riusciti a tirar fuori il meglio recuperando punti preziosi».

Per Pasquale Scotto Presidente del Circolo Nautica Monte di Procida «L’impegno del Circolo, l’affiatamento della squadra, dello staff tecnico e dei genitori, sono i punti di forza in ogni trasferta. Complimenti a Irene che ha dato il massimo, portando il titolo in Campania e dando continuità ai successivi della V ZONA nei campi di regata italiani e non solo».

Per Francesco Lo Schiavo Presidente V Zona: «Il modello organizzativo del Circolo Nautico Monte di Procida , tra le squadre campane più numerose a Ravenna, è stato premiato con il titolo di Irene Cozzolino e soprattutto con l’affiatamento di un’intera squadra di velisti che dall’O’pen Skiff sono oggi presenti anche nella classe Ilca: un esempio che conferma come anche un piccolo circolo di periferia può raggiungere traguardi importanti».