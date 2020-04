© RIPRODUZIONE RISERVATA

rinviate nel 2021? «Questo non significa che bisogna rilassarsi e mollare la presa». Parola di Irma. La ventiduenne ragazza di Torre Annunziata è stata la prima pugile italiana a disputarein occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016 eliminata ai quarti di finale dalla campionessa mondiale e futura campionessa olimpica dei pesi leggeri Estelle Mossely.Nel 2019 è diventata campionessa europea nella categoria 57 kg. Nel suo palmares anche un bronzo ai campionati dell'Unione Europea un argento allegiovanili die una miriade di titoli giovanili che ne fanno tra le pugili under 20 più forti del mondo. Classe cristallina ed un tutorial per tutti i suoi fan che ha raccolto in poche ore cinquemila visualizzazioni: «Ciao Ragazzi - dice - questo è l'allenamento che riesco a fare in quarantena. Sono un atleta professionista e sono abituata ad allenarmi con tutti i comfort e dispongo di tutti gli attrezzi di cui necessito. Ma in questo momento difficile, devo ingegnarmi per tenere in forma mente e fisico. In vista delle Olimpiadi diche come sapete, sono state spostate nel 2021». E nel giardino di casa via a pesi, flessioni, Shadowboxing, e tanti altri esercizi in una bella giornata di sole. «Mi allenerò ancora più forte per arrivare al TOP. Teniamo duro. Torneremo alla nostra normalità, ma per ora.». Al torneo preolimpico di Londra un vero peccato per l’atleta azzurra che aveva appena sconfitto la rivale svizzera Sonia Brugger e si apprestava a sfidare la russa Liudmila Vorontseva con in palio il pass per Tokyo. Ora saranno i calendari internazionali a rivoluzionare il tutto.