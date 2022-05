Butterfly vola ancora e sogna l'oro «Dopo sei anni in finale mondiale»

«18/5/2016 ho perso al primo turno il mio primo campionato del mondo, 18/5/2022 sono in finale». Il post su Instagram di Irma Testa(@Iosonoirmatesta) non lascia spazio alle interpretazioni, lei questa finale la sognava eccome. Insomma, la farfalla batte ancora le ali. Ma soprattutto batte ancora le avversarie. Irma Testa vola in finale ai Mondiali 2022 di boxe femminile, in corso a Istanbul. L'azzurra ha superato agevolmente l'indiana...

