Oltre trecento video e la partecipazione di tutto il mondo della boxe e non solo. La campagna social della Federazione Pugilistica Italiana #InFormaConLaBoxe, dedicata ad atleti, tecnici ed appassionati con lo scopo di incentivarli a continuare il training tra le mura domestiche, è partita bene e continuerà con un palinsesto settimanale ricco di contenuti per intrattenere e coinvolgere anche da casa la community del Pugilato Italiano, in linea con le direttive del Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, la FPI ha infatti aderito alla campagna governativa #DistantiMaUniti, e del CONI. Promossa insieme ad Artmediasport, advisor FPI, ed ai social partner FPI Scholas Occurrentes e Sport Senza Frontiere, l’iniziativa si inserisce nel progetto digital che la FPI ha avviato anche con la realizzazione di una piattaforma di e-learning dedicata alla formazione ed all’aggiornamento dei tecnici sportivi.



Dopo l’anteprima con il campione PRO e ambassador della campagna Giovanni De Carolis, si parte oggi con l’azzurra Irma Testa protagonista della rubrica “L’angolo delle interviste” prevista il lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 in diretta su Instagram. Il martedì, giovedì e sabato tutti gli appassionati dei guantoni potranno tenersi aggiornati con pillole di allenamento o seguire le lezioni di boxe a cura di campioni e tecnici sportivi. Sul Web verrà riproposto anche il corso di formazione etica “Italia BoxVal” FPI-Scholas Occurrentes, la Fondazione di Papa Francesco con cui la Federazione ha avviato una collaborazione da quasi due anni e che vedrà la partecipazione di molti testimonial che racconteranno la loro esperienza di sport e di vita.



Contenuti speciali verranno inseriti nel palinsesto della Home Community #DistantiMaUniti come quelli previsti nella settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile:



Lunedì 30/03 h 12.00: “L’angolo delle interviste” FPI #InFormaConLaBoxe con la Champ AOB Irma Testa – diretta su Instagram@federazionepugilisticaitaliana - @iosonoirmatesta

Martedì 31/03 h 17.00: “In forma con il Campione” FPI #InFormaConLaBoxe 1° lezione di boxe con il Champ PRO Giovanni De Carolis - FPIOfficialChannel YouTube

Giovedì 2/04 h 17.00: “In forma con il Campione” FPI #InFormaConLaBoxe 2° lezione di boxe con il Champ PRO Alessandro Duran - FPIOfficialChannel YouTube

Venerdì 3/04 h 17.00: “Italia BoxVal” FPI #InFormaConLaBoxe talk sulla formazione etica FPI-Scholas Occurrentes con Champ PRO Emiliano Marsili, il Resp. della Commissione Schola FPI Massimo Scioti, il Resp. del Settore Tecnici Sportivi e CF Biagio Zurlo ed il Resp. Scholas Italia Mario Del Verme - FPIOfficialChannel YouTube

Sabato 4/04 h 17.00: "In forma con il Campione" FPI #InFormaConLaBoxe 3° lezione di boxe con il Champ AOB Clemente Russo - FPIOfficialChannel YouTube