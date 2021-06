Semaforo Rosso per Susy Canfora e via libera per Irma Testa nella prima giornata del torneo di qualificazione Olimpica a Parigi. Non basta il grande cuore e la generosità di Susy Canfora che si deve arrendere alla turca Demir. Un match coraggioso oltre il verosimile per l’allieva del maestro Colucci che però deve arrendersi alla più alta avversaria lasciando a Parigi le speranze di una clamorosa qualifica per le olimpiadi di Parigi.

Vince con personalità Irma Testa e manda a casa la russa Liudmila Vorontsova che aveva già battuto agli europei del 2019. Per “Butterfly” la russa era l’avversario più difficile, l’ha affrontata subito e si è messa in discesa la qualificazione Olimpica.«E’ stato un match dove Irma ha esso sul ring tutta la sua personalità – commenta un felicissimo Biagio Zurlo – ha lavorato di movimento e di tecnica mettndo a segno colpi puliti e precisi. Ha portato a casa una vittoria netta he ci tranquillizza sul suo stato di forma sia dal punto di vista fisico che morale e psicologico». Irma Testa ora deve vincere solo il prossimo match dei quarti, il 6 giugno contro la croata Cacic per staccare definitivamente il pass olimpico. Potrebbe pure perdere ma la sua avversaria deve arrivare in finale.

Domani tocca ad Angela Carini che dovrà vedersela on la francese Sovinco se vince sarà già in viaggio per Tokyo. Sempre domani sul ring di Parigi, il salernitano Abes Mouhiidine, è praticamente impegnato in un match verità contro il turco Ylas, deve vincere questo incontro ed il successivo per lui la qualificazione olimpica passa per le semifinali.