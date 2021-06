C’è un pizzico di Napoli nei successi europei della ritmica italiana. Capodelegazione della spedizione azzurra a Varna, in Bulgaria, il partenopeo Rosario Pitton. Sono orgoglioso dell’impegno profuso e per i prestigiosi risultati conseguiti dall’individualista senior Sofia Raffaeli e dalle Farfalle di Emanuela Maccarani, ancora una volta sul podio», commenta il vicepresidente della Federazione ginnastica d’Italia. «Tappa significativa di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, dove saremo certamente protagonisti con la ritmica, ma anche con l’artistica femminile e con gli individualisti qualificati della maschile», osserva orgoglioso Pitton.

Dopo essersi laureata vicecampione d’Europa nell'All Around, la Nazionale italiana ha vinto anche la medaglia di bronzo nella finale della 37esima rassegna continentale di ginnastica ritmica. Al Palace of Culture and Sports di Varna sul terzo gradino del podio le atlete dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Daniela Mogurean (Ardor Padova). «Si tratta dell’ennesimo successo delle Farfalle», dichiara entusiasta Pitton. L'Italia ottiene il pass per l’Europeo del 2022, in programma a Tel Aviv, in Israele, dal 16 al 19 giugno e si qualifica per il Mondiale 2021, che si svolgerà in Giappone, a Kitakyushu, dal 27 al 31 ottobre, pochi mesi dopo i Giochi olimpici.

Compiaciuto Pitton anche per la prova della Nazionale junior di ginnastica ritmica, alla prima esperienza nel campionato europeo. «Le sei giovanissime ginnaste, guidate in pedana da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli, lasciano la Bulgaria con la soddisfazione di aver sfiorato di un soffio il podio, al cospetto dei più grandi gruppi del panorama internazionale, alle spalle delle pari età di Russia, Bulgaria e Israele». Prima di partire per l’Italia, Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo), Martina Lamberti (Polimnia Ritmica Romana), Gaia Pozzi (San Giorgio ’79 Desio), Viola Sella (Forza e Coraggio di Milano), Chiara Badii (Falciai Arezzo) e Lorjen D'Ambrogio (Ginnastica Fabriano) hanno ricevuto i complimenti della direttrice tecnica Emanuela Maccarani e del capodelegazione Rosario Pitton. «L'Italbaby saluta questo suo primo Europeo con un ottimo quarto posto nell'All Around e la soddisfazione di aver disputato entrambe le finali di specialità. Per queste giovani ginnaste è solo l'inizio di una splendida carriera«, hanno concluso all'unisono il napoletano Pitton e Maccarani (nelle foto di Simone Ferraro). Nella ginnastica l’Italia c’è. Appuntamento al PalaVesuvio con gli Assoluti dal 9 all’11 luglio.