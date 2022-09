A denti stretti e in maglia bianca. L’Italvolley femminile si sbarazza della Polonia ed infiamma il pubblico del PalaVesuvio. Arriva la prima vittoria delle ragazze di Davide Mazzanti nel DHL Test Match Tournament-Road to World Championship e Paola Egonu e compagne mostrano gli artigli. Finisce 3-1 (parziali di 25-18, 25-21, 23-25, 28-26) contro la Nazionale dell’Est, che indossa il completo rosso e prova a rientrare in partita. Sarà anche un quadrangolare in vista degli imminenti campionati del mondo, che si terranno in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, ma Cristina Chirichella, Monica De Gennaro e il resto del gruppo ci tengono a ben figurare tra le mura amiche.

In una bella cornice di pubblico, avvincente davvero la quarta frazione, all’insegna dell’equilibrio. Si accende il duello a partire dal 20-20 e soltanto al quarto match point le padrone di casa riescono nell’intento. Al termine della contesa capitan Myriam Silla e socie (nelle foto di Pinelli/Fipav) si abbracciano e sorridono. A godersi lo spettacolo in tribuna il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, accanto al presidente della Fipav Campania, Guido Pasciari. Nel riscaldamento le immancabili note di Napule è.

Si confermano le pallavoliste di coach Giovanni Guidetti. Dopo aver battuto le campionesse d’Europa, superano anche le campionesse del Mondo. Per la Serbia di Daniele Santarelli stessa sorte dell’Italia (ko 1-3). Turchia scatenata e inarrestabile sul parquet.

Mercoledì di riposo. Domani mattina (ore 11) spazio all’inaugurazione della palestra C del PalaVesuvio, promossa da Linea Gialla-DHL Express in sinergia con la Federazione italiana pallavolo. Linea Gialla è il percorso di comunicazione di DHL Express, che racconta l’impegno dell’azienda per un mondo più sostenibile, privilegiando i valori ESG (ambientali, sociali, gestionali) con la strategia del gruppo verso il 2030, lasciando un’impronta «gialla» sul territorio, partendo proprio dalla rimozione delle barriere architettoniche e rendendo così la palestra C accessibile a tutti.

Ultima sfida in programma il 15 settembre contro la Serbia. Appuntamento a Ponticelli giovedì sera (ore 20).