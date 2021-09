Diretta Europei pallavolo finale Slovenia-Italia1-0 (25-22). Secondo set 9-10: Anzani a bersaglio

SEGUI LA DIRETTA

SECONDO SET

10-10 Arnaut di potenza

9-9 Gli sloveni pareggiano i conti per l'invasione di Anzani

7-8 È della Slovenia lo scambio infinito

4-6 Il muro azzurro sporca l'attacco degli sloveni: è punto per loro

3-5 Ottima la veloce della Slovenia

1-4 Primo allungo per gli azzurri

0-1 Michieletto chiude un botta e risposta infinito

PRIMO SET

25-22 Il primo set è della Slovenia

24-22 Due setball per i balcanici

23-21 Lavia accorcia le distanze ulteriormente per l'Italia

23-19 La Slovenia si riprende il servizio

22-15 Ancora errore al servizio per gli uomini di De Giorgi

17-14 Pinali si riprende dall'errore al servizio e segna l'ennesimo punto

15-11 La Slovenia riesce mantiene il vantaggio

14-10 Muro sloveno che avanza a +4

12-10 Ancora Pinali per il 12-10

10-6 Terzo ace della Slovenia. 7-5 Daniele Lavia schiaccia e determina l'accorcio dell'Italia.

9-6 Michieletto sanzionato dall'arbitro per aver accompagnato la palla.

8-6 Pinali cerca le mani alte del muro, ma non le trova.

7-6 Entra in partita anche Michieletto: si sblocca e l'Italia va a ridosso della Slovenia.

4-3 Infrazione da parte della Slovenia: chiesto il challenge. Azzurri in rimonta.

2-0 Parte meglio la Slovenia che si porta in vantaggio di due lunghezze.

Saremo ripetitivi, ma no: questa è l'estate più italiana e sportiva che ci potesse capitare. A tre giorni dalla sua conclusione, un altro capitolo di assurda bellezza potrebbe essere scritto dalla pallavolo maschile, che proprio stasera, alle 20:30, allo stadio Spodek di Katowice in Polonia, si gioca l'oro europeo contro la Slovenia. Dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e la conseguente uscita ai quarti di finale contro l'Argentina, gli azzurri, che hanno cambiato allenatore - ora è Ferdinando De Giorgi - e non solo, avranno quindi la possibilità di riscattarsi, proprio come è successo alla squadra femminile di Davide Mazzanti. Tra l'altro, la nostra Italia ha già battuto ai gironi la squadra di Alberto Giuliani con un rotondo 3-0. Ma non diciamolo troppo a voce alta, per scaramanzia.

Italia-Slovenia, dove vederla in tv e streaming

La finala degli Europei 2021 tra Italia e Slovenia sarà tramessa di diretta televisiva alle 20.30 su Rai 3 e, in streaming, su Dazn e RaiPlay.