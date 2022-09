Arte contemporanea e tradizione. Nelle Scuderie Sansevero è stata realizzata la medaglia celebrativa della seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon. Un tempo tali ambienti ospitavano il laboratorio scientifico e alchemico di Raimondo di Sangro, oggi quello artistico del maestro Lello Esposito, già noto per aver rielaborato i simboli della cultura partenopea (Pulcinella, la Maschera, l’Uovo, il Teschio, il Vulcano, San Gennaro). Porta la firma dello scultore e pittore napoletano l’opera d’arte che sarà consegnata ad ogni atleta iscritto alla maratona, alla mezza maratona e alla Sea Run non competitiva all’arrivo in Piazza del Plebiscito e che raffigura la sirena Partenope, simbolo della città.

Per presentare la seconda edizione della gara che si disputa sulla distanza di 42,195 km in programma domenica 23 ottobre, è indetta lunedì 5 settembre (ore 12) la conferenza stampa presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, il maestro Lello Esposito, l’assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, il numero uno del comitato regionale Fidal, Bruno Fabozzi, i rappresentanti di Italiana Assicurazioni, e Maurizio Marino, presidente della Neapolis Marathon.