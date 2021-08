L'Italia vince la trentaseiesima edizione della Coupe de la Jeunesse. La spedizione azzurrina sul lago di Ottensheim, a Linz (Austria), si conferma detentrice del trofeo già in possesso dell’Italjunior in virtù del successo nell’ultima edizione della manifestazione, tenutasi a Corgeno nel 2019.

Il primo posto nella graduatoria finale vede l'Italia totalizzare 427 punti, davanti ai 401 della Francia seconda e ai 286 dell'Olanda terza. Non solo la vittoria nella classifica generale della Coupe de la Jeunesse per l'Italjunior. Gli azzurrini infatti, grazie ai risultati finali maturati a Linz, hanno conquistato anche la classifica a punti maschile, il Neil Thomas Trophy.

In evidenza gli equipaggi napoletani. Nella prima giornata di gare (Cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo per l’Italia del canottaggio Junior). D’argento è l’Italjunior nel quattro senza maschile. Repubblica Ceca medaglia d’oro, ma Giovanni Fallini, Simone Sandrini (SC Retica), Emanuele Lobascio e Davide Salvatore Piovesana (CN Posillipo) tengono testa ai cechi fino alla fine, chiudendo secondi davanti alla Francia. Ci vuole però la quarta gara per gioire per la medaglia d’oro. Ci pensa il due senza maschile di Giacomo Pappalardo (SC Varese) e Giorgio Maddaloni (RYC Savoia) a regolare l’intera concorrenza e a portare a casa la vittoria con ampio vantaggio su Olanda e Francia.

Nella seconda giornata caratterizzata da sette medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo. Ancora vittoria grazie al quattro senza maschile di Giovanni Fallini, Simone Sandrini (SC Retica), Emanuele Lobascio e Davide Salvatore Piovesana (CN Posillipo), che dopo l’argento di sabato dominano la propria finale, regolando sul traguardo anch’essi Repubblica Ceca e Francia. Italia, Francia, Austria: è questo il podio finale del due senza maschile, con gli azzurrini Giacomo Pappalardo (SC Varese) e Giorgio Maddaloni (RYC Savoia) che sbaragliano la concorrenza andando ancora una volta a vincere la medaglia d’oro.