Italremo made in Naples vincente con Capezza e Piovesana

Savoia più Posillipo uguale vittoria. Italremo under 19 made in Naples vincente alla regata internazionale D’Inverno sul Po. Nella 40esima edizione della gara di gran fondo, che si disputa sulla distanza di 6mila metri, si sono fatti valere e hanno tagliato per primi il traguardo Renato Capezza e Davide Piovesana, la meglio gioventù del canottaggio all’ombra del Vesuvio. Risultato prestigioso per gli azzurri, che hanno preceduto l’equipaggio della Germania campione del mondo in carica.

«Tutto da ricordare a Torino, in quanto sono state tante le mie prime volte», racconta soddisfatto l’atleta del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. «Ho indossato per la prima volta la divisa della Nazionale italiana di canottaggio», dichiara orgoglioso Capezza. «E’ stata la mia prima gara internazionale di fondo con la Nazionale», sottolinea entusiasta il classe 2005. «Non dimenticherò la mia prima vittoria in una rassegna internazionale di gran fondo contro avversari di spessore, tra cui la Germania campione del mondo in carica nella specialità otto con juniores maschile».

E poi una sana scaramanzia ha accompagnato Renato al trionfo. «Anche questa volta ho gareggiato nella mia postazione preferita, ovvero al carrello numero 3, dove già ho vinto diversi campionati italiani». Schema vincente non si cambia. «Di solito in questa postazione di centro-barca vengono posizionati gli atleti più forti. Fin dalla prima uscita ci siamo resi conto di avere delle ottime possibilità di fare bene, instaurando subito un ottimo spirito di gruppo», tiene a precisare Capezza.

«I tedeschi credevano di vincere facilmente questa regata, ponendosi in modo arrogante, urlando inni dei marines e scherzando con tutti». E invece il risultato finale ha premiato i ragazzi del napoletano Valter Molea, argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex canottiere rossoverde, con il tempo di 13’44”22, infliggendo quasi dieci secondi di distacco all’otto dei tedeschi del RV Nordrhein-Westfälische.

Esulta anche l’altro partenopeo Davide Piovesana. «È stata davvero una bella esperienza ed è la prima volta che rappresentavo l’Italia alla D’Inverno sul Po», argomenta il tesserato per il Circolo Nautico Posillipo. «Il giorno prima della gara sapevamo di confrontarci contro equipaggi molto forti come la Germania. Valter Molea ci ha detto che i teutonici erano un ottimo punto di riferimento per misurarci».

Vigilia movimentata. «Abbiamo provato la barca il giorno prima della finale e avevamo qualche problema generale, che siamo riusciti ad aggiustare con qualche piccola accortezza tecnica», prosegue il classe 2005. «Ci siamo presentati tutti super motivati, con voglia di vincere. Abbiamo disputato una bellissima gara, siamo stati tutti molto soddisfatti per l’esperienza e per la prestazione di prestigio», conclude Piovesana.

A completare l’ammiraglia azzurra Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Francesco Garruccio (SC Pontedera), Filippo Bancora e Luca Cassina (SC Lario), Simone Sandrini (Canottieri Retica), Marco Miatello (Fiamme Gialle), timonata da Leo Vaughan Bozzetta (SC Amici del Fiume).