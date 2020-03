Se l’Italia conclude i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2020 seconda nel medagliere under 17 (dopo la Russia e prima dell’Ungheria) e terza nella classifica under 20 (alle spalle di russi e magiari), significa che notevole è stato il contributo degli schermidori napoletani e campani in Croazia.



A Parenzo doppio argento della Nazionale under 20 nella sciabola maschile e nel fioretto femminile. Degna conclusione della rassegna continentale per la spedizione azzurra.



Champ protagonista in pedana. I napoletani Giorgio Marciano e Mattia Rea, entrambi portacolori della Champ di Massa di Somma dei maestri Gigi Tarantino e Leonardo Caserta, ossatura del team italiano, approdano sul secondo gradino del podio, insieme al romano Luca Fioretto e al livornese Pietro Torre (nella foto di Augusto Bizzi). Ai quarti superato il Belgio (45-39), sconfitta la Germania in semifinale (45-35). Con lo stesso punteggio prevale, però, l’Ungheria in finale.



«E’ una bella soddisfazione, che due ragazzi della stessa società abbiano contribuito a questa medaglia. E’ il terzo anno che Giorgio e Mattia lavorano assieme e i frutti si stanno vedendo. Sono due ragazzi caratterialmente diversi ma in comune hanno la riservatezza e il fatto di essere abbastanza taciturni», spiega soddisfatto il maestro Leonardo Caserta. «Marciano e Rea hanno avuto un inizio di stagione in sordina ma poi hanno cominciato a tirare bene. Bisogna lavorare, per dargli più solidità a livello individuale», conclude il titolato tecnico, fratello di Luca Curatoli, punta di diamante del movimento all’ombra del Vesuvio con vista Tokyo 2020.



Contenti anche il capodelegazione azzurro, il consigliere federale casertano Luigi Campofreda e il maestro salernitano Cristiano Imparato, al debutto con lo staff tecnico azzurro in una kermesse internazionale, che ha guidato a fondo pedana la squadra di sciabola maschile.



Esulta anche la salernitana Claudia Memoli delle Fiamme Azzurre, nata nel Club Scherma Salerno, allieva del maestro Marco Autuori. Portano in dote un argento pesante le fiorettiste Memoli, la romana Giulia Amore, chiamata a sostituire l’infortunata Marta Ricci (Esercito), le due atlete delle Fiamme Oro, la veneta Martina Favaretto e la toscana Vittoria Ciampalini.



Nell'assalto dei quarti le ragazze hanno asfaltato la Turchia (45-12) e hanno avuto ragione della Germania in semifinale (45-35). Battuta d'arresto contro la Russia in finale (45-40).



Banco di prova fondamentale sulle pedane croate, in vista dell’appuntamento più importante della stagione: i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani, in programma ad aprile a Salt Lake City.















