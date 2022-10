Prova di forza. Capitan Fernando Perugino e compagni calano il poker di successi. Conserva la vetta della classifica il Napoli Futsal, che batte l’Italservice Pesaro 2-1 in rimonta. A Montesilvano gli azzurri superano i campioni d’Italia e si aggiudicano il big match. Alla rete di Julio De Oliveira, rispondono il pivot Rodolfo Fortino (settimo sigillo in campionato) e l’ex di turno Massimo De Luca nella ripresa.

Passa di misura il club presieduto da Serafino Perugino. Al PalaRoma i padroni di casa, senza il tecnico Fulvio Colini in panchina, squalificato e in tribuna insieme alla figlia Matilde, sbloccano la gara con Julio de Oliveira, che sarà nominato mvp dell'incontro. Non si fa attendere la risposta dei napoletani: «Robocop» piazza l’1-1. Dopo l’espulsione di Domenico Arcidiacone per doppia ammonizione, i marchigiani vanno in affanno. Prevale la legge dell’ex. Con la complicità di Nicolas Perez, De Luca regala tre punti pesanti.