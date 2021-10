Spettacolo di luci e colori all’Emilia Romagna Arena. E un abbraccio a centrocampo, prima del fischio d’inizio, dei bambini che circondano la coppa in palio e idealmente la stringono. Lo storico debutto del Napoli Futsal in serie A coincide con le mille panchine di Fulvio Colini, tecnico dell’Italservice Pesaro, campione d’Italia in carica.

Si accendono i riflettori e le telecamere di Sky Sport trasmettono in diretta il big match tra biancorossi e azzurri. Vincono i marchigiani 3-0 con le reti di Mauro Canal (4’57”), Cristian Borruto (10’22”) e Giuliano Fortini (18’12”). Si decide tutto nella prima frazione. Pesano fortemente le assenze per squalifica di Rodolfo Fortino, Adriano Foglia e Nejc Hozjan.

Parterre de rois a Salsomaggiore, con Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5, e Massimiliano Bellarte, commissario tecnico della Nazionale italiana, a gustarsi lo show. Cinico e concreto il club del presidente Lorenzo Pizza, bello e sfortunato quello di Serafino Perugino. Tre pali negano la gioia del gol alla formazione di Piero Basile, che non sfigura affatto né soffre l’emozione dell’esordio.

Il Napoli prova a replicare ma concede troppo ai quotati avversari. Mvp il portiere brasiliano Carlos Espindola, che non fa rimpiangere Michele Miarelli. E questo dice tutto. Sorride soltanto Massimo De Luca, classe 1987 e numero di maglia 77, l’unico napoletano a vestire i colori dell’Italservice Pesaro. Mercoledì 13 ottobre capitan Fernando Perugino e compagni nuovamente in campo: a Cercola la sfida interna con Ciampino Aniene.