Italvolley, Mattarella e Draghi incontrano i campioni del mondo

Ventiquattro anni dopo l'ultimo successo, ieri l'Italvolley è tornata campione del mondo battendo in rimonta la Polonia nella finale di Katowice. «I miei complimenti più affettuosi e sentiti, è stata una serata indimenticabile. Complimenti anche al presidente Manfredi che alla premiazione mi è parso il più emozionato di tutti», É con queste parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto agli azzurri, ricevuti oggi al Quirinale.

«Vi ho visto ieri sera. Non sono riuscito a guardare l'incontro con Francia e Slovenia, ma in finale vi ho visto dalla prima all'ultima battuta», ha aggiunto. «Aver consegnato ai polacchi il primo set è stato un gesto di cortesia nei confronti del cortese e sportivo pubblico di Katowice. La correttezza e il rispetto reciproco tra le squadre che si incontrano è un tratto tipico della pallavolo. Mi auguro rimanga sempre così, è un esempio per tutti gli altri sport».

Mattarella ha voluto dedicare delle parole anche al commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. «Vincere tre Mondiali da giocatore è un'impresa ma vincerne uno guidando da fuori campo la squadra è ancora più impegnativo. Ho molto ammirato il modo in cui si è rivolto alla squadra durante le partite. Ho visto CT di altre nazionali che esprimevano disappunto e gesti di rimprovero, con atteggiamenti imperiosi: la sua tranquillità ha contribuito a dare serenità alla squadra».

De Giorgi, che nella finale del 1998 era in campo come giocatore, dopo aver ringraziato Mattarella, ha voluto rimarcare le virtù dei suoi: «Questi ragazzi sono giovani talentuosi: trasmettono valori e emozioni positive. Sono un segno di speranza per il nostro Paese perché generano valore».

«Questa vittoria è un gran bel segnale per tutto il Paese. All'inizio del mio governo ho scherzato sul fatto che l'Italia vinceva di tutto, dagli Europei alle Olimpiadi, poi l'Eurovision e il Nobel della Fisica. Insieme agli azzurri degli Europei di nuoto avete dato seguito a quel momento. Dopo la delusione delle Olimpiadi il vostro movimento è ripartito e si è rinnovato facendo tesoro dei momenti di difficoltà e delle delusioni», anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha reso omaggio alla nazionale, incontrando la squadra a Palazzo Chigi.

«Un anno fa eravate qui a festeggiare un incredibile titolo europeo, oggi arrivate da Campioni del Mondo dopo un torneo entusiasmante. Questo successo è l'ennesima dimostrazione del formidabile stato di salute di cui gode la pallavolo in Italia oggi. Voglio complimentarmi con tutti voi, a nome del governo, ma anche a nome mio personale».