I complimenti del sindaco, gli apprezzamenti dell’assessore allo sport. Appassiona l’Italvolley femminile, riesce alla grande l’operazione PalaVesuvio, sempre più casa della pallavolo, del judo e della ginnastica e punto di riferimento per il quartiere. E Ponticelli si riscopre non più periferia ma centro dal quale si irradia la passione per lo sport.

DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. «Grandissimo evento internazionale», dichiara entusiasta il primo cittadino Gaetano Manfredi, che ha assistito alla vittoria delle azzurre sulla Polonia (3-1). «Eventi del genere aiutano a rafforzare l'immagine e il «brand» di Napoli nel mondo», ammette convinto l’inquilino di Palazzo San Giacomo, che annuncia. «Stiamo ragionando sulla possibilità di ospitare a Napoli alcune partite del prossimo Europeo femminile che si terrà nel nostro Paese», auspica fiducioso Manfredi.

Intanto è febbre azzurra. «Giocare qui ha qualcosa di speciale», ha affermato il commissario tecnico Davide Mazzanti. «La pallavolo è uno sport molto inclusivo. Tutto quello che facciamo con la maglia della Nazionale è volto a veicolare il messaggio dell’inclusione. Per fare grandi cose servono grandi opportunità: questa è una grande opportunità», prosegue il ct dell’Italia campione d’Europa e vincitrice della Volleyball Nations League 2022. «La passione è un sentimento universale e alimenta i sogni».

Delivered with pride. Mostra e indossa la maglia azzurra Emanuela Ferrante. «Ospitare in un impianto come il PalaVesuvio la Nazionale italiana di pallavolo femminile per il quadrangolare di preparazione ai prossimi mondiali rappresenta un grande orgoglio per la nostra città, dopo aver conquistato il titolo mondiale con la nazionale maschile», argomenta l’esponente penta stellato della Giunta Manfredi. «Il grande entusiasmo per questo evento dimostra, ancora una volta, le enormi e benefiche potenzialità dello sport. Potenzialità ancora più efficaci in quartieri delicati e a rischio come Ponticelli, dove lo sport può e deve rappresentare strumento di integrazione e di inclusione e di lotta contro l’emarginazione e la dispersione scolastica», asserisce l’assessore allo sport e alle pari opportunità. «Per questo ringrazio vivamente DHL per l’organizzazione dell’evento e per la sensibilità mostrata», conclude Ferrante, che questa sera seguirà capitan Myriam Sylla e compagne contro le giganti della Serbia, campionesse del mondo in carica.

E il leader azzurro chiama a raccolta tifosi e appassionati. «Siamo a Napoli prima del Mondiale e vogliamo arrivare pronte a questo importante appuntamento. Il calore di Napoli è sempre unico e contro la Serbia, la nostra ultima partita qui, mi aspetto di vedere il PalaVesuvio tutto esaurito, invito tutti ad acquistare gli ultimi biglietti per darci l’ultima spinta». Sylla, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro sono intervenute alla inaugurazione della palestra C. «È un onore, perché è sempre positivo per un territorio avere una struttura adeguata dove praticare lo sport, soprattutto per i più giovani; per questo a nome mio e di tutte le mie compagne ringrazio DHL e la Federazione per lo sforzo fatto e siamo rimaste positivamente colpite che sia stata resa accessibile a tutti: questo è davvero importante».

Gioco di squadra. «Linea Gialla è ripartita da Napoli. Abbiamo organizzato a maggio una raccolta fondi online a favore dell’asd Molinari Ponticelli, che da tanti anni promuove il volley come sport e come opportunità per chi vive in una realtà non sempre facile. Abbiamo raggiunto quota 36 mila euro e con questa cifra siamo riusciti a: riqualificare il campo di gioco della palestra C del PalaVesuvio con una nuova pavimentazione, regalare 30 borse di sport per l’iscrizione gratuita alla stagione sportiva 2022-2023 ad altrettante famiglie del territorio campano, acquistare una nuova rete e 20 palloni, rendere possibile la rimozione delle barriere architettoniche nella palestra C, attraverso l’installazione di un montascale», rivendica Gabriella Ruspa, direttore marketing DHL Express Italy. «Un’impronta vera, tangibile. Siamo molto orgogliosi che la Nazionale femminile disputi questo torneo che noi titoliamo, indossando la maglia arcobaleno, perché crediamo che lo sport sia uno strumento inclusivo e che le ragazze e i ragazzi delle nostre Nazionali siano un esempio reale di inclusione. Aver reso questa palestra accessibile, significa anche averla resa più inclusiva e questo ci riempie il cuore di gioia». Sono intervenuti Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, Guido Pasciari, presidente Fipav Campania, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e Gennaro Nappo, presidente asd Molinari Ponticelli.