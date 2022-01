Jannik Sinner da sogno. Dopo Matteo Berrettini, un altro italiano vola ai quarti di finale degli Australian Open. Era dal 1973 che l'Italia non piazzava due giocatori al quinto turno. Quarantanove anni fa ci erano riusciti Panatta e Bertolucci al Roland Garros.

L'altoatesino ha battuto il beniamino di casa Alex de Minaur (originario di Sidney) in tre set, vincendo il primo al tie break 7-6 - e annullando tre break point - e portando a casa gli altri due 6-3/6-4. Ha pareggiato il suo miglior risultato in un grande slam, ossia i quarti di finale raggiunti nel 2020 al Roland Garros, ed è entrato in top ten della classifica Atp. Di fronte nei quarti troverà il vincitore del match tra l'americano Taylor Fritz e il numero 4 del torneo Stefanos Tsitsipas.