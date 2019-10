Tutto esaurito alla palestra dei “Cavalli di Bronzo” nella due giorni di judo, kermesse organizzata dalla Polisportiva Partenope con il Maestro di judo Gennaro Muscariello con due distinti avvenimenti: il Trofeo Partenope e il Campionato Italiano Ipovedenti e Ciechi. Il Trofeo Partenope, ideato per propagandare il judo soprattutto tra bambini e ragazzi e quindi con un’attività ludico-sportiva, è giunto quest’anno alla terza edizione, riscuotendo ampi consensi per il fine educativo che contraddistingue questo sport, nato proprio ai “Cavalli di Bronzo” nel 1952 con atleti di grande valore, tra tutti Nicola Tempesta che fu il primo olimpionico napoletano di judo (Tokyo 1964).



Circa cinquecento i giovani atleti, che si sono cimentati nella storica sede, suddivisi nelle varie categorie: bambini e fanciulli, ragazzi, cadetti e esordienti A e B, che hanno dato vita ad una vera festa di sport che ha entusiasmato tutti. Domenica mattina, per il secondo anno consecutivo a Napoli si è disputato il campionato Italiano di judo Ipovedenti e Ciechi, voluto dalla FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, che dopo il successo della manifestazione ottenuto lo scorso anno ha riportato l’importante evento alla Partenope. In gara anche Matilde Lauria, pluricampionessa italiana atleta della Partenope, che si è affermata anche in campo internazionale classificandosi quest’anno al quinto posto agli europei di Genova e al settimo posto ai mondiali di Lisbona. Matilde non ha fallito l’obiettivo e pur combattendo anche con atleti normodotati ha conquistato il titolo italiano nella categoria 70 kg, al secondo posto un’altra partenopina Rosaria Fusco, entrambe allenate dal Maestro Muscariello. Emozionanti le gare che hanno visto gli atleti “ciechi ed ipovedenti” sul tatami, come da regolamento, anche contro persone che non hanno problemi di vista poiché questa disciplina permette loro di potersi misurare con tutti alla pari, senza alcuna distinzione, caratterizzando così il judo quale sport veramente per tutti. Presenti l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il Presidente della Noived Napoli, Rocco De Icco, il Presidente del CIP, comitato regionale, il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ed il Presidente dell’Unione Italiana volontari pro-ciechi, ed ancora autorità dello sport e della società civile. "Sono certo che queste manifestazioni sono utili a far nascere la voglia di fare sport a tante persone con difficoltà visiva e non solo” il pensiero di De Icco.

Questi i vincitori del Campionato Italiano Non Vedenti delle varie categorie: classifica femminile, Kg 48 Spampinato Benedetta, kg 52 Giordano Asia, kg 70 Lauria Matilde, kg 90 Peli Michela; classifica maschile, cadetti: kg 55 Febbo Arancio Valerio, 60 kg Amarfi Fabian; juniores e seniores: kg 60 Scorsolini Gabriele, kg 73 Dura Francesco, kg 81 Serafini Fabio, kg 90 Teodori Valerio, kg 100 Poli Diego. © RIPRODUZIONE RISERVATA