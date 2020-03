L'Agro continua a fare incetta di medaglie internazionali nelle arti marziali. Weekend di altissimo profilo nel judo e nel karate, con Carmine Di Loreto e Angelo Crescenzo sugli scudi nelle rispettive discipline.



Medaglia d'oro, l'ennesima in carriera, per il judoka Carmine Di Loreto, che è salito sul gradino più alto del podio nell’European Open a Varsavia. Nella categoria 66kg, l'atleta di Nocera Superiore ha concesso il bis dopo il successo di un mese fa a Sofia. Cinque le vittorie ottenute per poter ascoltare sul podio l'inno di Mameli. A cadere sotto i colpi di Carmine Di Loreto sono stati il polacco Bartlomiej Garbacik, il finlandese Luukas Saha, il bielorusso Dzmitry Muzhaila, il russo Petr Zhukov e in finale l'ucraino Karo Marandian.



Medaglia d'argento invece per Angelo Crescenzo nella tappa di Salisburgo della Karate1 Premier League. L'atleta di Sarno è stato sconfitto in finale dal macedone Emil Pavlov in un match tiratissimo, terminato sul punteggio di 5-4. Crescenzo era arrivato all'ultimo step dopo aver battuto il lettone Kalvis Kalnis, il macedone Fahik Veseli, il russo Evgeny Plakhutin e il turco Eray Samdan.



Un pizzico di rammarico per il karateka sarnese per aver mancato il metallo prezioso, ma sono arrivati comunque punti importanti nel ranking di qualificazione a Tokyo 2020. Il prossimo appuntamento internazionale è con la Premier League di Rabat dal 13 al 15 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA