Carmine Di Loreto si appunta sul petto l'ennesima medaglia internazionale. E stavolta è quella più preziosa. Il judoka di Nocera Superiore, che combatte per il gruppo sportivo Fiamme Oro, ha conquistato il primo gradino del podio all'European Open in corso di svolgimento a Sofia. Alla kermesse partecipano 230 atleti in rappresentanza di ben 30 nazioni.



Di Loreto ha conquistato l'oro chiudendo un percorso netto di cinque vittorie, contro l'ucraino Htyhorii Vshestenko, lo spagnolo Adrian Nieto Chinarro, l'azero Vagif Tarverdiyev, il russo Anzaur Ardanov e - in finale - l'altro russo Islam Khametov.



La città del Battistero torna dunque sul tetto d'Europa grazie al suo judoka, giunto alla competizione internazionale dopo un lungo periodo di stop per un problema a un gluteo. Un ottimo modo per battezzare il ritorno agli appuntamenti agonistici.



Dalle righe del portale ufficiale della Fijlkam, Carmine Di Loreto ha sottolineato che «ci sono ancora cose da migliorare», ma ha espresso viva soddisfazione per come ha affrontato tutta la competizione. «Mi sono sentito in forma, anche se l’ultima gara l’ho fatta a settembre. Finalmente sono rientrato e ho fatto bene». © RIPRODUZIONE RISERVATA