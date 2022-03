Un altro posillipino in azzurro. Il ct Sandro Campagna ha convocato per il collegiale di Genova (da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo) il centroboa Julien Lanfranco. Entra a far parte del Progetto Tecnico il napoletano classe 2000. «Sono davvero emozionato. Sarà la prima volta che indosserò la calottina del Settebello e mi allenerò con ragazzi che la Nazionale la masticano ormai da anni», spiega soddisfatto il giocatore rossoverde, autore di 18 reti in 13 giornate di serie A1.

Dopo la Final Eight di Coppa Italia (vinta nel 1970 dalla Canottieri Napoli e nel 1987 dal Posillipo) il gruppo selezionato si radunerà nella piscina di Lago Figoi. «Ho recuperato molto bene dopo l’infortunio di dicembre, che mi ha tenuto fermo quasi un mese. Sarà un’occasione per imparare e confrontarmi», osserva il più piccolo dei fratelli Lanfranco. «E’ sicuramente un onore essere allenato da Sandro Campagna, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona 1992», dichiara entusiasta la new entry. «Questa convocazione spero possa essere l’inizio di un percorso: sarebbe un sogno poter giocare in pianta stabile con i colori della Nazionale maggiore», auspica fiducioso Julien.

Round retrocessione. «Siamo partiti bene in questa nuova frazione di campionato, dopo sei settimane senza giocare gare ufficiali», ricorda il 21enne napoletano, assente al Foro Italico sabato scorso. «La vittoria in trasferta sulla Lazio (7-9) è stata molto sudata soprattutto nei primi due tempi. Negli ultimi due quarti siamo riusciti a prevalere e a portare a casa l’intera posta in palio, grazie ad una grande prova di carattere», asserisce Lanfranco junior.

Per i ragazzi di Roberto Brancaccio 13 punti in classifica. «Siamo in piena corsa per raggiungere il nostro obiettivo stagionale», avverte il centroboa numero 8. «Sabato 5 marzo affrontiamo alla Scandone (ore 16) il Quinto: si preannuncia una sfida impegnativa con i biancorossi». All’andata (4 dicembre 2021) prevalsero i liguri 8-5 con la tripletta del mancino Alessandro Nora, bronzo a Rio 2016. «Servirà la concentrazione dell’intero gruppo nei quattro periodi di gara», conclude Julien Lanfranco (nella foto di Gianluca Madonna). E naturalmente i gol degli attaccanti partenopei.