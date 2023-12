Just British Bari-QuantWare Napoli, azzurri a caccia della prima vittoria in trasferta

La QuantWare Napoli sarà impegnata nell’anticipo di domani per la XII giornata del campionato di serie A3 di volley maschile gir.Blu; ad attenderla la Just British Bari, squadra che la segue in classifica, che conscia della zona pericolo in cui si trova, farà di tutto per non ampliare il solco con le squadre che la precedono.

I ragazzi guidati da coach Calabrese, dopo la vittoria casalinga contro Lecce, maturata al tie break la scorsa settimana, sono tornati ad allenarsi con grande dedizione e morale alto in vista della trasferta pugliese, che potrebbe rilanciarne definitivamente la classifica.

«Siamo alla vigilia di una partita dal grande valore - le parole di Calabrese - una partita complicata contro una squadra che si trova in una posizione di classifica che non le compete, che, al momento, ha qualche difficoltà, ma che in rosa ha giocatori di valore; sappiamo di dover affrontare Bari con grande umiltà e rispetto.

Noi dal canto nostro ci stiamo allenando bene, stiamo finalmente riprendendo a esprimere una bella pallavolo, in trasferta finora non abbiamo mai vinto, siamo desiderosi di fare bene e dobbiamo muovere la classifica, abbiamo le potenzialità anche di vincere lontano dalle mura amiche, ma affinché ciò accada dobbiamo giocare con rispetto essere molto concentrati, giocando con grande attenzione ai dettagli. La classifica è un dato, ma non dice molto, affronteremo la squadra di Bari desiderosa di uscire dalla situazione in cui si trova e, quindi, per noi sarà una partita si complicata, ma come per le altre gare di questo girone Blu della serie A3 Credem , sarà un’altra bella partita da disputarsi per il livello alto di pallavolo che si vedrà in campo».

Il fischio di inizio è fissato per le ore 17 di Sabato 16 dicembre, come sempre sarà possibile seguire la partita in diretta sul canale Youtube della Lega pallavolo serie A.