Un percorso netto fino alla finalissima per l'oro. Angelo Crescenzo combatterà domani per la medaglia d'oro, nella Karate 1 Premier League in corso di svolgimento a Dubai. L'atleta sarnese, cresciuto nello Shirai Club San Valentino Torio sotto la guida del maestro Antonio Califano, ha dovuto scalare ben cinque gradini per poter approdare all'ultimo atto della kermesse.



All'esordio, Crescenzo si è sbarazzato del lettone Kalvis Kalnins col punteggio di 3-1. Al secondo step, sotto i colpi del karateka di Sarno è caduto lo spagnolo Fernando Alejandro Ortiz, battuto per 2-0. Secca pure la sconfitta infltta al russo Evgeny Plakhutin (3-1), prima del successo ancora più netto sull'albanese Orges Arifi, regolato con un perentorio 5-0.



Domani, sul tatami di Dubai, sarà il kazako Darkhan Assadilov a contendere la medaglia più preziosa ad Angelo Cresenzo. L'avversario del karateka dell'Agro ha regolato in semifinale il greco Christos Stefanos Xenos. © RIPRODUZIONE RISERVATA