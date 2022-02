Karate, Crescenzo sul tetto del mondo: il sarnese è il nuovo leader del ranking

Sei volte sul podio nelle ultime otto competizioni andate in scena nel biennio 2020-2021. Dopo la delusione dei Giochi Olimpici, Angelo Crescenzo si riprende la scena arrampicandosi fino alla vetta del ranking mondiale di karate. La Wkf - World Karate Federation - ha aggiornato nei giorni scorsi la classifica generale e l'atleta di Sarno è balzato in testa grazie alle grandi prestazioni sfoderate nelle varie competizioni internazionali.

Il karateka cresciuto sul tatami dello Shirai Club San Valentino Torio del maestro Antonio Califano ha espresso, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, la grande gioia per questa nuova stella da appuntare alla sua già pluridecorata bacheca.

«Con mia grande gioia posso leggere il mio nome al primo posto, come atleta numero 1 al mondo. Lì, in quel ranking ci sono gli atleti più importanti di tutto il mondo, gli stessi atleti a cui io senza nessuna eccezione mi sono ispirato e con cui oggi ho il piacere di combattere e condividere i miei obiettivi.

Dopo un periodo non semplice della mia vita, ho finalmente raggiunto quella vetta , con 6 medaglie nelle ultime 8 competizioni 2020/2021. Ancora una volta dimostro a me stesso che proprio nei momenti più difficili riesco a tirare fuori il meglio di me!

Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio fantastico insieme a me. Ai miei compagni di allenamento, ai miei avversari, ai tifosi del karate di tutto il Mondo e, soprattutto, alla mia famiglia e amici: siete stati una parte fondamentale di tutto questo. Ora non vedo l'ora di affrontare le prossime competizioni e le prossime sfide! I prossimi record! Non come un punto di arrivo, ma come un punto di nuovo inizio. Ci sarà ancora tanto da vivere insieme».

Tra gli ultimi traguardi raggiunti in ordine di tempo, nello scorso mese di dicembre è arrivata la sua prima qualificazione storica ai World Games, in programma la prossima estate a Birmingham negli Stati Uniti. La kermesse vedrà protagonisti sul tatami a stelle e strisce i migliori atleti di ogni sport.