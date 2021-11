L'Agro ancora protagonista nel karate: anche i fratelli De Vivo in finale per l'oro

L'Agro Nocerino Sarnese è gran protagonista ai Campionati del Mondo di karate, in corso di svolgimento a Dubai. Dopo la finale per l'oro conquistata da Angelo Crescenzo, anche i fratelli Gianluca e Daniele De Vivo saliranno sul tatami per conquistare la medaglia più preziosa.

Fanno infatti parte del team che contenderà il titolo iridato alla Serbia nel torneo a squadre di kumitè. Un'altra gemma nel già ricchissimo palmares di questi atleti e della “scuola” di karate in cui si sono formati. Crescenzo e i fratelli De Vivo sono stati infatti allievi dello Shirai Club di San Valentino Torio, guidato dal maestro Antonio Califano.

Una fucina di grandi talenti delle arti marziali, che in questa edizione dei Mondiali è entrata di diritto nella storia di questo sport, essendo probabilmente l'unica scuola di arti marziali a portare ben tre suoi allievi in finale per l'oro nella stessa kermesse.

Oltre a Gianluca e Daniele De Vivo, la squadra italiana di kumitè è composta da Amhed El Sharaby, Luca Maresca, Simone Marino, Michele Martina e Lorenzo Pietromarchi. Il cammino verso la finale ha visto i successi su Brasile, Kosovo e Kazakistan nel pool e sulla Turchia in semifinale. Domenica pomeriggio è dunque in programma la finalissima con la Serbia per il titolo mondiale, che vede protagonista l'Italia per la prima volta dopo ben 40 anni.