Un'ennesima medaglia internazionale appuntata alla bacheca sportiva dell'Agro Nocerino Sarnese. Un'ennesima medaglia che porta San Valentino Torio agli onori delle cronache sportive mondiali. Daniele De Vivo ha conquistato il bronzo ai Mondiali di karate in corso di svolgimento a Santiago del Cile. Il giovane karateka sanvalentinese si è distinto nel kumite categoria -68kg, concedendo il bis dopo la medaglia conquistate ai recenti Campionati Europei.



Inserito in un girone abbastanza complicato, De Vivo ha esordito con un successo contro l’inglese Pajhan Jaffari. Al secondo incontro, invece, il karateka dell’Agro ha dovuto cedere il passo al montenegrino Bojan Boskovic. Quest’ultimo, arrivando in finale, ha permesso a Daniele De Vivo di accedere ai match di ripescaggio, dove ha battuto lo sloveno Tomaz Hudales e, in rimonta, l’egiziano Abdelrahman Mohamed in quella che forse è stata la sfida più complicata.



Nella finale per il terzo gradino del podio, l’atleta di San Valentino Torio ha battuto con un secco 2-0 il ceco Dominik Kocandrle, risultato che gli permette di risalire il ranking mondiale nel quale, fino alla vigilia del Mondiale, occupava l’ottava posizione.



Il bronzo ottenuto assume ulteriore valore se si considera che De Vivo ha iniziato a gareggiare nella categoria Junior solo da 9 mesi. Daniele, che compirà 17 anni solo nel prossimo mese di gennaio, è un altro allievo dello Shirai Club di San Valentino Torio, diretto dal maestro Antonio Califano, fucina di grandi talenti delle arti marziali che da anni primeggia a livello nazionale e internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA