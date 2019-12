Si chiude nel migliore dei modi la stagione motoristica 2019 per il Circuito Internazionale Napoli. Il weekend ha portato sul tracciato di Sarno la nuova edizione del Trofeo Ayrton Senna, con ben 230 piloti in griglia di partenza nelle 9 classi di gara.



Consueta la formula dell’evento, con prove libere, qualifiche e gare dal venerdì alla domenica, con ben 3 finali per ogni singola classe. Il Trofeo Ayrton Senna è stato il decimo evento ospitato dal Circuito Internazionale Napoli, sempre più protagonista del panorama europeo delle competizioni motoristiche e di karting in particolare.

Ad aggiudicarsi la classifica generale è stato il giovanissimo Federico Squaranti, che ha difeso i colori della scuderia Exprit nella classe Kzn unificata.



La chiusura della stagione 2019 segue di pochi giorni l’ufficializzazione del calendario del circuito Wsk, con il tracciato sarnese ancora protagonista. A fine marzo un duplice appuntamento per il Circuito Internazionale Napoli. Nel weekend del 22 è in programma la tappa finale delle Wsk Super Master Series, che da anni portano nell’Agro grandi nomi del karting e della Formula1.



Negli anni scorsi, infatti, si sono alternati in pista e nel paddock i vari Michael Schumacher, Jean Alesi, Felipe Massa, Riccardo Patrese, Max Verstappen e tanti altri big del motorsport mondiale.



A seguire, nel weekend del 29 marzo, il Circuito Internazionale Napoli sarà tappa di apertura della Euro Series con le classi Mini, OkJunior, Ok e Kz2. © RIPRODUZIONE RISERVATA