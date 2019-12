L’appuntamento è per domenica prossima, 15 dicembre, al Common Ground di Napoli. Sul ring che sarà allestito all’interno del locale di Agnano salirà un ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing.



«Sono pronto, mi sono allenando duramente per centrare quello che sarebbe il traguardo più prestigioso della mia carriera». Iodice ha vinto il titolo italiano a Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi, campione di Francia in carica: «Non temo niente, anche se mi hanno impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l’avversario di fronte, quello che c’è intorno non conta più».



L’incontro prevede cinque round da 3 minuti. «È duro e intenso», spiega Iodice, cresciuto al Rione Traiano: «Ho iniziato con il kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco Mascolino. Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle».



Iodice-Gottardi sarà l’incontro clou di “Fight for Naples”, manifestazione è organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. Tra le altre sfide in programma, quelle tra atleti “pro” Giuseppe Palermo contro Fabio Busato e Mircev Sevdalin contro Michele Dichio.



Al termine degli incontri sportivi, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul circuito Etes o presso la segreteria della Pro Fighting Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea. Sabato alla Pro Fighting la cerimonia del peso.