L'Accademia Napoli prima Top School giovanile della Campania e quinta in Italia

L’Accademia Tennis Napoli prima Top School campana in Italia. Il Club napoletano si classifica al quinto posto nel Gran Prix d’Italia, prima struttura del Sud Italia, conquistando per il decimo anno consecutivo (dal 2012 al 2021) lo scudetto campano nel prestigioso ranking nazionale delle Top School di tennis promosso dalla Federtennis. L’Accademia ha preceduto club storici del tennis italiano, come il Parioli, il TC Genova, loi Junior Milano. Nello speciale ranking che classifica le eccellenze del tennis italiano giovanile compaiono tra le Top School solo altri due circoli campani, il New Torre del Greco al 12° posto e l’Avellino Tennis Academy al 31° posto.

“La continuità del nostro lavoro rappresenta la cosa più importante di questo risultato – spiega Aldo Russo, direttore generale della struttura di viale Giochi del Mediterraneo -, dieci anni al vertice sono tanti, significano impegno, lavoro, capacità, risultati, programmazione. Per tutto questo devo ringraziare la mia squadra, da tutto lo staff tecnico, a quello dirigenziale e alla società che crede nell’impegno e nella qualità del lavoro dell’Accademia Tennis Napoli e lo valorizza. Inutile dire che il nostro obiettivo, per il 2022, sarà di arrivare al podio nazionale delle Top School”.