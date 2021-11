L'Agro sul tetto del mondo nel karate: a Dubai trionfano i fratelli De Vivo

Un Campionato Mondiale da incorniciare per l'Italia, ma ancor di più per l'Agro Nocerino Sarnese. Dopo l'argento di Angelo Crescenzo nel kumite individuale -60 kg, nel pomeriggio di oggi i fratelli Gianluca e Daniele De Vivo hanno trionfato nel torneo a squadre di kumite, conquistando il titolo di Campioni del Mondo.

Sotto la guida del coach Savio Loria, i due atleti cresciuti nello Shirai Club di San Valentino Torio hanno portato per la prima volta nella storia il tricolore sul tetto del mondo nel kumite a squadre. Condivideranno il titolo iridato coi compagni di squadra Michele Martina, Luca Maresca, Ahmed El Sharaby e Lorenzo Pietromarchi.

Una gioia immensa anche nel piccolo centro dell'Agro, dove i fratelli De Vivo sono cresciuti sportivamente parlando. Orgoglio a mille per il maestro Antonio Califano, mentore di Gianluca e Daniele, ma anche di Angelo Crescenzo, tre dei tanti allievi che hanno portato lo Shirai Club di San Valentino Torio agli onori delle cronache sportive in tutto il mondo.

L'impresa firmata oggi dai ragazzi azzurri è arrivata contro la Serbia, in una finale molto “tirata” e vinta dall'Italia col punteggio di 3-0. Il trionfo iridato, così come tutte le altre medaglie ottenute dagli italiani ai Campionati del Mondo di karate di Dubai, si aggiunge a un 2021 impressionante in fatto di successi sportivi per la nostra nazione. Un anno da incorniciare nel quale anche l'Agro Nocerino Sarnese ha saputo ritagliarsi il suo importante ruolo da protagonista.