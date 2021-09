Pesca in Serbia l’Aktis Acquachiara. Il club biancazzurro movimenta il mercato in entrata con l’arrivo di Nemanja Marinkovic. «Sono entusiasta di questa nuova esperienza in Italia», dichiara il giocatore classe 1998, che arriverà a Napoli nel mese di ottobre. «Sono pronto a scrivere un nuovo capitolo della mia vita: sarà interessante e divertente», assicura convinto l’ex pallanuotista del Vojvodina e VK Valjevo (nella foto di Filip Bakic).

Centroboa e marcatore al servizio del gruppo allenato da Walter Fasano. «Sarà un punto di riferimento importante in fase d'attacco e spero possa ambientarsi velocemente nel nostro campionato», auspica il tecnico acquachiarino. «Sono sicuro che darà un grande supporto alla squadra, ancora in fase di completamento». Tasselli da sistemare e roster da definire. Si lavora per ultimare la rosa. «Marinkovic viene da un'ottima scuola pallanuotistica e darà grande entusiasmo ai giovani», conclude Fasano.