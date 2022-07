L'Aktis Acquachiara saluta la stagione sportiva al Tropical

Sole e relax. E una giornata per salutare la stagione sportiva appena conclusa. «Siamo stati insieme al Tropical in compagnia dei ragazzi che hanno vissuto una annata bellissima, terminata con ottimi risultati», racconta soddisfatto il tecnico Walter Fasano. «Siamo stati ospiti del presidente Franco Porzio, che ci ha fatto passare una giornata piacevolissima in una location veramente incantevole», osserva l’allenatore salernitano. «Siamo riusciti a ritagliarci anche un momento per parlare di futuro. Abbiamo le idee chiare e continuiamo per la nostra strada», afferma fiducioso il coach acquachiarino.

«Nel frattempo Mattia Rocchino, già quarto ai Giochi del Mediterraneo ad Orano, in Algeria, è stato convocato per il common training in Grecia dal 27 al 31 luglio e speriamo che possa prendere parte ai Mondiali di categoria ad agosto in Montenegro», auspica fiducioso l’allenatore biancazzurro, che ha prolungato il contratto di due anni con l’Aktis Acquachiara.

Clima balneare. Capitan Ciro Alvino e compagni si sono ritrovati nella splendida cornice di Baia Sant’Angelo. Gli atleti della prima squadra, dell’under 20 e 18 hanno sperimentato i benefici offerti dalle diverse vasche presenti all’interno del parco termale, che l’oro olimpico di Barcellona’92 sta riportando in auge.

«Abbiamo colto l’occasione per discutere e gettare le basi per la prossima stagione, consolidando questo gruppo formato in prevalenza dai ragazzi del vivaio», osserva il portiere napoletano.

Progetto Giovani. Prosegue il lavoro iniziato con il direttore sportivo Mino Marsili. Riconfermata l’ossatura della formazione che ha conquistato la salvezza in serie A2. «Tornare ad Ischia in una location del genere fa sempre bene, con parte della rosa protagonista nel girone Sud», dice il mancino Matteo Aiello. «Abbiamo avuto modo di tracciare le linee guida per la nuova stagione, ribadendo gli obiettivi da raggiungere insieme», asserisce il numero 8. «Sono contento di poter continuare con questo gruppo di giovani terribili, capitanati dal portierone Ciro Alvino. Nei prossimi giorni sicuramente verranno aggiunti rinforzi», avverte Aiello.

«Non vediamo l’ora di iniziare il prossimo campionato», asserisce Daniele De Gregorio. «Insieme abbiamo rivissuto le varie tappe del lavoro svolto quest’anno, dalle più belle alle più difficili», sintetizza lo scugnizzo di Soccavo. E Michele Gargiulo, durante il colloquio con il presidente Porzio e il mister Fasano, ha espresso il suo orgoglio di poter continuare il percorso con la calottina biancazzurra.

Infine le rassicurazioni del patron Porzio, che ha ribadito l’intenzione di completare l’organico con l’inserimento di quei 2-3 elementi di esperienza, che possano favorire l’ulteriore crescita di un gruppo già collaudato. Lo sguardo è rivolto al futuro.