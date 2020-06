I «venerdì di De Luca». L’annuncio arriva in videoconferenza. «Avremo nei prossimi giorni la cessione, in comodato d’uso, di tutta una serie di impianti e attrezzature, che abbiamo utilizzato per le Universiadi», spiega il presidente della Regione Campania, nel corso del consueto punto sulla situazione dei contagi da Coronavirus e le iniziative messe in campo per il rilancio economico e il ritorno alla normalità.



Risposte concrete. «Il Coni ci ha mandato una proposta di suddivisione di queste attrezzature. Nei prossimi giorni prenderemo la decisione formale di concedere al Coni queste attrezzature sportive», assicura Vincenzo De Luca, che illustra una interessante proposta. «Nel frattempo abbiamo definito il bando, per dare piccoli contributi a decine di Comuni, per il completamento o la ristrutturazione di decine di impianti sportivi».



Risorse utili all’ammodernamento di strutture utili al territorio. In pratica «prosegue l’onda lunga delle Universiadi, per dare respiro anche al mondo dello sport», argomenta l’inquilino di Palazzo Santa Lucia, ricordando lo sforzo dispiegato nell’ultimo anno per celebrare nel migliore dei modi i Giochi universitari.



«Abbiamo finanziato grandi impianti, completamento del Palazzetto dello sport a Salerno, completamento del campo sportivo a Mercogliano, e altri grandi impianti nella città di Napoli (Scandone, piscina Mostra d’Oltremare), il San Paolo per quasi 24 milioni di euro». Proprio dove si recherà per un sopralluogo. «Andrò oggi a farmi un giro al San Paolo. Si terrà l’ultimo allenamento del Napoli prima della ripresa del campionato di serie A e degli incontri per le coppe», conclude.



Calcio e non solo nell’agenda del presidente De Luca. © RIPRODUZIONE RISERVATA