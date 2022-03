Due belle notizie. Lo sciabolatore napoletano Giorgio Marciano mette al collo la medaglia d’argento agli Europei under 20 a Novi Sad, città gemellata con Leopoli. Metallo pesante per l’atleta delle Fiamme Azzurre, che si è fatto valere in pedana insieme a Pietro Torre, Emanuele Nardella, Lorenzo Ottaviani, guidati dai maestri Tommaso Dentico e Sorin Radoi. A sorpresa la Russia decide di ritirarsi. Il quartetto italico apprezza il gesto e inanella una serie di successi: superati gli ungheresi (45-39), poi viene battuta la Polonia (45-37) nei quarti segue l’affermazione netta in semifinale contro la Spagna (45-31) con l’ingresso nella penultima frazione proprio del partenopeo classe 2002 al posto dell’infortunato Nardella.

In finale l’Italsciabola maschile si gioca il titolo europeo contro la Germania. Conducono i tedeschi ma non basta la straordinaria rimonta di Pietro Torre, abile a riportare il gruppo dal -13 iniziale ad una sola lunghezza di differenza. Al fotofinish la spuntano i teutonici (45-43). Marciano (Champ Napoli) aggiunge un argento prestigioso al suo già robusto palmares: vicecampione del mondo under 17 (Torun 2019), bronzo europeo individuale (Foggia 2019), campione europeo a squadre (Foggia 2019), due volte vicecampione continentale a squadre (Sochi 2018 e Porec 2020).

Vincono la medaglia del cuore, quella più importante, invece le spadiste Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti, e le fiorettiste Irene Bertini, Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari, che hanno indossato una fascetta gialloblu al braccio, richiamando i colori della bandiera dell’Ucraina, in segno di vicinanza al popolo in lotta per la propria libertà. Da applausi la decisione della Nazionale azzurra di non presentarsi alla doppia sfida con la Russia.

A seguito di questa meritevole azione, che ha destato le congratulazioni del presidente Fis Paolo Azzi, condivisa e annunciata anche da altri Paesi partecipanti, è stata la stessa Russia a ritirare le proprie formazioni dalla kermesse in Serbia. E la squadra ucraina di fioretto femminile ha apprezzato davvero il sentito gesto delle colleghe azzurre, ringraziandole della solidarietà dimostrata nei fatti. Un saluto emozionante, un abbraccio sentito, inevitabili lacrime di commozione. Una lezione di sport in tempi di guerra.