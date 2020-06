Volley, Ishikawa: un giapponese a Milano

Agli autori dei cartoni animati giapponesi sulla pallavolo di certo mai è mancata la fantasia: combinazioni acrobatiche, traiettorie allucinanti assunte dalla palla dopo una battuta o una schiacciata, difese inverosimili, salti contro ogni applicazione della forza di gravità. La grande elevazione di Yuki Ishikawa è invece più che reale: è una delle migliori caratteristiche del nuovo schiacciatore dell'Allianz Powervolley Milano. Il giocatore nipponico, che compirà 25 anni il prossimo 11 dicembre, proviene dalla Kioene Padova, dove nella stagione interrottasi a inizio marzo a causa del Covid-19 ha realizzato 242 punti con ben 29 servizi vincenti, risultando l'indiscusso punto di forza della squadra veneta. Ishikawa, nonostante la giovane età, è ormai un habitué della SuperLega italiana, avendo già militato anche a Modena (stagione 2014-15), Latina (dal 2016 al 2018) e Siena (campionato 2018-19), prima dell'approdo a Padova e ora della chance a Milano, dove andrà a rinforzare il ruolo di “posto 4” rimasto scoperto dopo le partenze di Nemanja Petric e Trevor Clevenot, tornati rispettivamente a Modena e Piacenza.



Il tecnico dell'Allianz Powervolley Roberto Piazza lo ha definito un «giocatore di squadra. Abbiamo bisogno di profili del genere a Milano». Ishikawa, dal canto suo, si è detto «certo» di arrivare «a Milano nelle migliori condizioni e ben preparato per l'inizio della stagione. Farò del mio meglio per contribuire ad ottenere con la squadra il miglior risultato possibile e trasmettere energia ed entusiasmo ai tifosi attraverso le mie prestazioni». Con la speranza di tutti che il pubblico possa il più presto possibile tornare all'Allianz Cloud.



Per Ishikawa Milano sarà una grande sfida. Per l'Allianz Powervolley sarà anche l'occasione di “sfondare” mediaticamente in Giappone. Dove Yuki è uno sportivo popolarissimo, un vero e proprio idolo: è stella della Nazionale di pallavolo e volto dei Giochi Olimpici di Tokyo2020, spostati (al momento al 2021). E a proposito di fantasia legata al mondo nipponico, Ishikawa è stato presentato dal club milanese come “Power Ninja” con un video ispirato al videogame “Fruit Ninja”. Per la realtà sotto rete, appuntamento a settembre. Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA